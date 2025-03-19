Başbakan Ünal Üstel’in gençlerin uygun fiyata konut sahibi olabilmesi için sosyal konut projelerinin yeniden başlatıldığını açıklamasının ardından “Konut Edindirme Yasası” tahtında hazırlanan tüzük Resmi Gazetede yayımlandı.

“Konut Hak Sahipliği için Başvuru ve Kura Çekimi İle İlgili Usul ve Esaslar Tüzüğü”, mortgage sistemiyle sosyal konut yapılması sürecinde, başvuru yapacak yurttaşların doldurması gereken formaları, başvuruda sunulacak belgeleri ve kura çekimine ilişkin usul ve esasları içeriyor.

Tüzüğe göre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşları için projelendirilen ortak kullanım alanları hariç en az 60 en çok 140 metrekare kapalı alanı olan yapılardan oluşacak konutlar için hak sahipliği başvuruları idare tarafından hazırlanıp Kaymakamlık aracılığıyla köy kahvelerine asılacak yazılı duyuruyla ilan edilecek tarihler arasında kabul edilecek.

- Yurt dışında bulunan döviz veya Türk Lirası cinsinden itibari paraların KKTC ekonomisine kazandırılmasına yasal teşvik

Öte yandan Yurt Dışındaki İtibari Paraların Ekonomiye Kazandırılması hakkında Yasa Tasarısı, Resmi Gazetede yayımlanarak halkın bilgisine getirildi.

Tasarı, yurt dışında bulunan döviz veya Türk Lirası cinsinden itibari paraların vergisi ödenmek koşuluyla KKTC ekonomisine kazandırılmasını teşvik, ekonomik canlanma, likidite artışı ve vergi gelirlerinin artmasını sağlanma hedefiyle hazırlandı.