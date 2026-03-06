Fileleftheros gazetesi: “Kıbrıs’ı Hedef Gösterme Çabası” başlığı altında verdiği haberinde, Türkiye’nin Güney Kıbrıs’a yönelik açıklamalarında savaşının önümüzdeki günlerde daha da artmasının beklendiği iddiasında bulunurken, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın KKTC ziyareti sırasındaki açıklamalarını kısaca yansıttı.

Gazete, Rum Dışişleri Bakanı Kombos’un ise dün akşam yaptığı açıklamada “adada 40 bin işgal askeri bulunduran Türkiye’nin açıklamalarında tuhaflık olduğunu” söylediğini belirtti.

Kombos açıklamasında ayrıca, Orta Doğu’daki savaş sebebiyle yurt dışında mahsur kalan Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlarının adaya getirilmesi konusuna da değinerek, dün BAE’den iki ayrı uçuşla toplam 306 vatandaşın adaya getirildiğini söyledi.

Kombos, adaya dönen veya dönme isteğinden vazgeçenlerin, Rum Dışişleri Bakanlığı internet sitesinde açılan başvuru sayfasından başvurularını kaldırmaları talebinde bulunurken, öncelik Körfez ülkelerinden olmak üzere isteyen tüm vatandaşları adaya getirileceklerini vurguladı.

Gazete bir diğer haberinde ise, Kombos’un dün AB Dış İlişkiler Konseyi Toplantısı’na katıldığını ve burada yaptığı konuşmada, AB ülkelerine ve özellikle de Yunanistan, Fransa ve İtalya’ya desteklerinden ötürü teşekkürlerini dile getirdiğini söylediğini aktardı.

Öte yandan Politis gazetesi, Güney Kıbrıs ve özellikle Larnaka Havaalanına uçuşların kademeli olarak normalleşmeye başladığını yazdı.

Gazete, “Easyjet” havayolu şirketinin dün yaptığı açıklamada, Larnaka’dan Londra, Berlin, Basel ve Baf Havaalanından Londra, Manchester, Bristol ve Edinburgh’a uçuşların yeniden başlayacağını duyurduğunu, hafta sonunda ise diğer havayolu şirketlerinin uçuşlarının başlamasının beklendiğini aktardı.

Fileleftheros gazetesi: “Kıbrıs’ı Hedef Gösterme Çabası” başlığı altında verdiği haberinde, Türkiye’nin Güney Kıbrıs’a yönelik açıklamalarında savaşının önümüzdeki günlerde daha da artmasının beklendiği iddiasında bulunurken, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın KKTC ziyareti sırasındaki açıklamalarını kısaca yansıttı.

Gazete, Rum Dışişleri Bakanı Kombos’un ise dün akşam yaptığı açıklamada “adada 40 bin işgal askeri bulunduran Türkiye’nin açıklamalarında tuhaflık olduğunu” söylediğini belirtti.

Kombos açıklamasında ayrıca, Orta Doğu’daki savaş sebebiyle yurt dışında mahsur kalan Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlarının adaya getirilmesi konusuna da değinerek, dün BAE’den iki ayrı uçuşla toplam 306 vatandaşın adaya getirildiğini söyledi.

Kombos, adaya dönen veya dönme isteğinden vazgeçenlerin, Rum Dışişleri Bakanlığı internet sitesinde açılan başvuru sayfasından başvurularını kaldırmaları talebinde bulunurken, öncelik Körfez ülkelerinden olmak üzere isteyen tüm vatandaşları adaya getirileceklerini vurguladı.

Gazete bir diğer haberinde ise, Kombos’un dün AB Dış İlişkiler Konseyi Toplantısı’na katıldığını ve burada yaptığı konuşmada, AB ülkelerine ve özellikle de Yunanistan, Fransa ve İtalya’ya desteklerinden ötürü teşekkürlerini dile getirdiğini söylediğini aktardı.

Öte yandan Politis gazetesi, Güney Kıbrıs ve özellikle Larnaka Havaalanına uçuşların kademeli olarak normalleşmeye başladığını yazdı.

Gazete, “Easyjet” havayolu şirketinin dün yaptığı açıklamada, Larnaka’dan Londra, Berlin, Basel ve Baf Havaalanından Londra, Manchester, Bristol ve Edinburgh’a uçuşların yeniden başlayacağını duyurduğunu, hafta sonunda ise diğer havayolu şirketlerinin uçuşlarının başlamasının beklendiğini aktardı.