Fileleftheros gazetesi, Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos ile ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio arasında dün gerçekleştirilen telefon görüşmesinde ABD’nin fazla askeri teçhizatının satın alınması yoluyla Rum Yönetimi’nin savunmasının güçlendirilmesi konusunun ele alındığını yazdı.

Habere göre iki bakan telefon görüşmesinde, güvenlik ve savunma konuları üzerinde dururken Güney Kıbrıs’ın savunmasının güçlendirilmesini de bu çerçevede ele aldı.

Rum Dışişleri Bakanı Kombos, “X” platformu üzerinden yaptığı açıklamada, iki ülkenin güvenlik ve savunma alanındaki iş birliği de dahil olmak üzere stratejik ortaklık ilişkisi çerçevesinde ikili meseleleri ele aldıklarını belirtti.

Kombos görüşmede ayrıca bölgedeki son gelişmeleri aldıklarını, barış ve istikrarın korunması gerektiğine dair görüşlerini ortaya koyduklarını ifade etti.

Gazete elde ettiği bilgilere atıfta bulunarak iki bakanın, Güney Kıbrıs’ın ABD giriş vizesinin kaldırılması programına katılması konusunu da görüştüğünü ayrıca ikili temasta bulunmaları olasılığından da söz ettiklerini yazdı.