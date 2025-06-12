Sınav, Türk Maarif Koleji, Girne 19 Mayıs TMK, Gazimağusa TMK, Güzelyurt TMK, İskele Evkaf Türk Maarif Koleji, Bekirpaşa Lisesi, Hala Sultan İlahiyat Koleji ve Lefke Gazi Lisesi olmak üzere toplam 8 sınav merkezinde yapılacak.

İki oturum halinde düzenlenecek sınavın birinci oturumu 09.00-10.30, ikinci oturumu ise 11.00-12.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, sınava, kayıt işlemlerini tamamlayan 2 bin 258 öğrencinin katılması bekleniyor.

Çoktan seçmeli sıralama sınavı niteliğindeki KGS; “Türkçe”, “Fen Bilimleri”, “Sosyal Bilgiler”, “İngilizce” ve “Matematik” olmak üzere beş alt testten oluşuyor. Her bir test, alanında uzman ve deneyimli eğitimcilerden oluşan komisyonlar tarafından hazırlanıyor.

Sınavın ölçme ve değerlendirme ilkeleri doğrultusunda, eğitim bilimlerine uygun şekilde eksiksiz planlandığı vurgulandı.

Soru kitapçıkları, sınavdan 48 saat önce Milli Eğitim Bakanlığı’nın basım merkezinde, üst düzey yetkililerin denetiminde basılacak ve sınav günü sınav sorumluları ile denetmenler eşliğinde sınav merkezlerine ulaştırılacak.

Sınavın ardından, soru kitapçıkları ve yanıt anahtarları Bakanlığın resmi web sitesi www.mebnet.net üzerinden yayımlanacak.

- Sonuçlar aynı gün akşam saatlerinde açıklanacak

Cevap kağıtları optik okuyucularla değerlendirilecek ve sınav sonuçlarının aynı gün akşam saatlerinde açıklanması bekleniyor.

Kolejlere Giriş Sınavı’nın birinci basamağı (KGS-1), 25 Ocak tarihinde gerçekleştirilmişti. Öğrenciler, her iki sınavdan elde ettikleri puanların (yüzde 50 KGS-1 + yüzde 50 KGS-2) ortalamasıyla oluşacak Kolej Giriş puanına göre sıralanacak.

Sınav sonuçlarına göre toplam 670 öğrenci, 2025-2026 öğretim yılı için kolejlere kayıt hakkı kazanacak.

- Öğrenci ve velilere tavsiyeler

Milli Eğitim Bakanlığı, Kolej Giriş Sınavı öncesinde öğrenci ve velilere yönelik çeşitli uyarı ve hatırlatmalarda bulundu.

Öğrencilerin sınav günü, sınav giriş belgeleri ile geçerli kimlik kartlarını yanlarında bulundurmaları gerektiği; bu belgeler olmadan sınava katılımın mümkün olmadığı belirtildi. Trafik ve park sorunlarına karşı ise öğrencilerin sınav merkezlerinde en az 30 dakika önce hazır bulunmaları önerildi.

- Sınav günü hazırlığı ve moral desteği önemli

Açıklamada, sınava dengeli bir kahvaltı yaparak ve yeterli uyku almış şekilde girmenin başarıyı olumlu etkileyebileceği vurgulandı. Sınavın öğrencinin tüm hayatını belirlemediği, bu sürecin yalnızca bir aşama olduğu hatırlatılarak, velilerin çocuklarına moral verici ve destekleyici bir tutum sergilemeleri gerektiği ifade edildi.

Sınav süresince cep telefonu, akıllı saat ve diğer elektronik cihazların kullanımının yasak olduğu, öğrencilerin sınav görevlilerinin yönlendirmelerine uymalarının zorunlu olduğu belirtildi.

- Öğrencilere uyarı: Soruları dikkatli okuyun, zamanı iyi yönetin

Öğrencilere, soruları dikkatli okumaları, zamanı verimli kullanmaları ve önce bildikleri sorulardan başlamaları tavsiye edildi.

Sınavın, öğrencilerin bilgi düzeylerini ölçmeyi amaçlayan bir değerlendirme süreci olduğu; bu süreçte öğrencilerin gelişimini ve yeteneklerini destekleyecek pek çok fırsatın bulunduğu kaydedildi.

Milli Eğitim Bakanlığı, tüm öğrencilere başarılar dilerken, velilere de süreç boyunca gösterdikleri sabır ve destek için teşekkür etti. Bakanlık, sınavın yalnızca bir aşama olduğunu hatırlatarak, öğrencilerin moral ve motivasyonlarını yüksek tutmalarının önemine dikkat çekti.