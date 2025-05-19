Ülkemizi değerli sağlık merkezlerinden olan Kolan Hastanesi, 12 Mayıs Hemşireler Günü'nü, hemşirelik mesleğinin önemini vurgulamak ve sağlık çalışanlarına teşekkür etmek amacıyla özel bir etkinlikle kutladı. Royal Palace Hotel'de gerçekleşen geceye Kolan Hastanesi yönetimi, sağlık personeli ve çok sayıda davetli katıldı.

Geceye renk katan Babutsa grubu, sahne performansıyla katılımcılara unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu. 12 Mayıs Çarşamba günü düzenlenen etkinlikte konuşan Kolan Hastanesi yetkilileri, pandemi sürecinde ve sonrasında büyük özveriyle görev yapan hemşirelerin her türlü takdiri hak ettiğini vurguladı. Başhekim Op. Dr. Celal Bölükbaşı hemşirelere teşekkür etmek için Kolan British Hospital Anı Ormanında her hemşire için bir fidan dikileceğini söyledi.

Etkinlik, sağlık çalışanlarının moral ve motivasyonunu artırma amacıyla organize edilirken, katılımcılar müzik eşliğinde keyifli anlar yaşadı.

Kolan Hastanesi, sağlık hizmetlerinde kaliteyi ön planda tutarken, çalışanlarının emeğini ve katkısını da her fırsatta takdir etmeye devam ediyor.