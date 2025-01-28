Girne Edremit bölgesinde açılan yeni şubesi, bölgedeki sağlık ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla hizmet vermeye başladı.

24 saat açık acil servis ve ambulans hizmetleriyle donatılan hastane, Girne’de sağlık hizmetlerinde önemli bir boşluğu doldurmayı hedefliyor.

GENİŞ BİR SAĞLIK YELPAZESİ

Girne Kolan British Medical Center, 16 uzman poliklinik doktoru ile Girne halkına da geniş bir sağlık yelpazesi sağlıyor.

Ortopedi, dahiliye, çocuk sağlığı, estetik, genel cerrahi, fizik tedavi, kadın doğum, plastik cerrahi ve saç ekimi gibi birçok alanda hizmet veren hastane, sağlık sektöründe güçlü bir merkez olma amacında.

YAŞLILARA YÖNELİK EVDE BAKIM HİZMETLERİ

Girne şubesinin sunduğu yaşlılara yönelik evde bakım hizmetleri, bölgedeki ilk ve tek hizmetlerden biri olarak, yaşlı bireylerin sağlık ihtiyaçlarını ev konforunda karşılamayı hedefliyor.

Girne’den Lapta’ya giderken ana cadde üzerinde yer alan hastane, Eşmene İş Merkezi, Erdemit Mahallesi Yeşillik Sokak 6-A, Erdemit Bölgesi/Girne adresinde faaliyet gösteriyor.

Detaylı bilgi ve ambulans hizmetleri için 0392 680 80 80 numarasından veya acil durumlar için 1199 numarasından ulaşılabilir.