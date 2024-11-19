“Kokkina” (Erenköy) bölgesi sakinleri ve yerel idarenin, kendi bölgelerindeki kapının açılmasına öncelik verilmemesi durumunda yoğun tepki gösterecekleri yönünde açıklama yaptığı belirtildi.

Haravgi gazetesi Dillirga bölgesi Başkanı ve Aşağı Pirgo Muhtarı Nikos Kleanthus’un konu hakkındaki açıklamalarına yer verdi.

Habere göre Kleanthus, “Kokkino” (Erenköy) sınır kapısının açılmasının, Kıbrıs Rum tarafı için “yüksek öncelikli” ayrıca KKTC’ye yönelik başka bir kapının da açılabilmesi için “karşı gelinemez koşul” olması gerektiğini savundu.

Kleanthus, “Kokkino” (Erenköy) sınır kapısının kapalı olması nedeniyle 60 yıldır bu bölgede mahsur ve Kıbrıs’ın geri kalanından ayrılmış olarak kaldıklarını belirtti.

“Kokkino” (Erenköy) sınır kapısının açılmasını ile Lefkoşa’ya gitmek için 3 saate gerek kalmayacağı “Poli Hrisohu” bölge sakinlerine de büyük ölçüde kolaylık sağlayacağını belirten Kleanthus, Sınır Kapılarının Açılmasıyla ilgili Teknik Komitesi’yle istişare halinde olduklarını ifade etti.

Kleanthus ayrıca “Kokkino” (Erenköy) sınır kapısının açılmasıyla ilgili kararların alınması amacıyla bölgedeki Kıbrıslı Türklerle ve bölgedeki muhtarlarla görüşme yapılacağını da söyledi.

-Haspolat sınır kapısının açılması

Öte yandan Fileleftheros gazetesi “Mias Milias (Haspolat) Kapısının Açılması İçin Baskı Yapıyorlar” başlıklı haberinde Kıbrıs Türk basınında yazılanlara dayanarak, Kıbrıs Türk tarafının, “Mias Milias” (Haspolat) bölgesindeki geçiş noktasının açılması için baskı yaptığını yazdı.

Kıbrıs Türk tarafının ayrıca Haspolat sanayi bölgesine yakın olması nedeniyle bu bölgedeki geçiş noktasının açılmasının ekonomik faydaya da sahip olacağından bahsettiğini yazan gazete, Kıbrıs Türk tarafının buna eş zamanlı olarak Haspolat geçiş noktasının açılmasının, arabalı tek geçiş noktası olan Ay.Demet (Metehan) sınır kapısının yükünü de azaltacağı argümanını ortaya koyduğunu belirtti.

Gazete ayrıca Kıbrıs Türk tarafının şu ana kadar Kıbrıs Rum tarafının yaptığı “Kokkino” (Erenköy) veya “Piroi” (Gaziler) sınır kapılarının açılması yönündeki önerisine yanıt vermediğini de savundu.

Gazete haberinde, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Lefkoşa Türk Belediye Başkanı Mehmet Harmancı arasında dün gerçekleştirilen ve geçiş kapılarının açılması konularının ele alındığı görüşmenin yanı sıra Tatar’ın açıklamalarına da geniş bir şekilde yer verdi.