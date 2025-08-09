Lefkoşa’da meydana gelen uyuşturucu madde tasarrufu suçlarından tutuklanan İbrahim Uçar ve Süleyman Göçer dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis, 05.08.2025 tarihinde Lefkoşa'da Lefkoşa Polis Müdürlüğü CÖŞ şubesi ekipleri tarafından alınan bilgi üzerine Vedat Kaner sokak üzerinde İbrahim Uçar ve Süleyman Göçer’in tasarrufunda şeffaf poşet içerisinde sarılı vaziyette 800 miligram kokain türü uyuşturucu madde, bir adet altında yanık izi bulunan beyaz porselen tabak, bulunarak emare alındığını ve zanlıların suçüstü tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını söyledi.

Polis, zanlı Uçar’ın ifadesinde maddeyi araçları park ettikleri alanda yerde bulduğunu beyan ettiğini kaydetti. Polis, zanlının uyuşturucuyu yerde bulup bulmadığına dair araştırmanın sürdüğünü belirtti.

Polis, zanlıların mahkemeye çıkarılarak, 2 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde maddenin analize gönderildiğini ve uyuşturucu olduğunun teyit edildiğini kaydetti. Polis, soruşturmanın tamamlandığını, belirterek, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlıların 40’ar bin TL nakit teminat yatırması, yurt dışına çıkış yasağı ve haftada bir gün ıspat-ı vücut ve her biri için birer kefilin 800 bin TL kefalet senedi imzalaması şartlarıyla tutuksuz yargı emri verdi.