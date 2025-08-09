Lefkoşa’da meydana gelen Müstahdem Tarafından Sirkat suçundan tutuklanan Mehmet Ali Yağmur yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru mahkemeye olguları aktardı. Polis, zanlının 2025 yılı Ocak-Temmuz ayları içerisinde müstahdemi olduğu Lefkoşa Küçük Kaymaklı bölgesinde faaliyet gösteren bir şirketin alacaklarına karşılık olarak, tahsil ettiği toplam 7 bin dolar nakit parayı iş yerine vermeyerek sirkat ettiğini yineledi. Polis,, şikâyetin 19.07.2025 tarihinde yapıldığını, zanlının aynı gün Gazimağusa'da tespit edilerek derdest emri gereği tutuklandığını söyledi. Polis ,zanlının gönüllü ifade vererek, suçunu kabul ettiğini ve 20 Temmuz tarihinde Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarılıp aleyhinde üç gün, 23 Temmuz’da 7 gün ve 1 Ağustos tarihinde ise aleyhinde 8 ek tutukluluk emri temin edildiğini kaydetti. Can, bu süre zarfında birçok ifade temin edildiğini, zanlının ifadesinde 9 adet kumarhaneye girip harcama yaptığını söylediğini anlattı. Polis memuru Doğukan Can, müştekinin yapmış olduğu araştırmada yine zanlının konu şirketin alacaklarına karşılık olarak bin 980 STG., 2 bin 25 dolar ve 109 bin 601 TL meblağlı makbuzları da yazıp tahsil ettikten sonra konu parayı çalıştığı iş yerine vermediğinin tespitini yaptığını mahkemeye aktardı. Can, yapılan soruşturma neticesinde zanlının gerek fatura keserek gerekse fatura kesmeden tahsil etmiş olduğu ilk nazarda tespit edilen ve şirketin 17 müşterisine ait toplam 27 bin 618.36 dolar, 3 bin 720 sterlin, 100 Euro ve 203.002 Türk Lirası'nın sirkat ettiğinin tespit edildiğini belirtti. Polis, 29.07.2025 ve 30.07.2025 tarihinde yapılan tespitler neticesinde zanlının makbuz kesmeden 2 firmadan toplam 2000 dolar ve 3500 Euro'yu tahsil edip şirkete yatırması gerektiği halde yatırmayarak sirkat ettiğinin tespit edildiğini anlattı. Polis, ayrıca zanlının bin 500 dolar tutarında çek sahtelediğini de söyledi. Soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını kaydeden polis, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının150 bin TL nakit teminat yatırması, yurt dışına çıkış yasağı ve haftada bir gün ıspat-ı vücut ve 4 kefilin 800’er bin TL kefalet senedi imzalaması şartlarıyla tutuksuz yargı emri verdi.