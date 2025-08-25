Haftalık Simerini örgütlü şekilde KKTC’den kaçak sigara ve tütün ürünü ticareti yapıldığını ve bunun, ucu Birleşik Krallığa kadar uzanan, Rumların faaliyet gösterdiği örgütlü bir şebekenin varlığına işaret etti.

Gazete manşete çektiği haberinde Rum Gümrük Dairesi verilerine dayanarak el konulan kaçak sigara miktarının 2022’den 2024’e kadar yüzde 650 arttığını, 2025 için görüntünün daha da endişe verici olduğunu yazdı.

Habere göre KKTC’den Rum tarafına, oradan da Birleşik Krallığa götürülmek isterken Larnaka ve Baf havalimanlarında yakalanan kaçak sigara miktarında rekora doğru gidildiğini söyleyen Rum Gümrük Dairesi Basın Sözcüsü Yorgos Konstantinu bu yılın başından 19 Ağustos’a kadar bu tür 31 vaka kayda geçtiğini açıkladı.

Konstantinu Sigma TV ve Simerini gazetesine yaptığı açıklamada KKTC’den Güney Kıbrıs’a sigara ve tütün ürünü kaçakçılığında, Kıbrıslı Türklerle bağlantıları olan KKTC’den aldıkları sigara ve tütün ürünlerini Güney Kıbrıs’a sokan, çoğunlukla Kıbrıslı Rumların faaliyet gösterdiği örgütlü bir şebeke olduğunu söyledi.

Güney Kıbrıs’a yurt dışından ulaşan ve Larnaka ve Baf havalimanlarında el konulan hintkeneviri türü uyuşturucu miktarının 250 kiloya ulaştığını, 8,7 kilo da kokain ele geçirildiğini anlatan Konstantinu, ülke genelinde 129 bin 600 tüp gülme gazına el konulduğu bilgisini verdi.