Türkiye’deki İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "KKTC'nin bağımsız ve egemen bir ülke olduğuna inanan ve bu davayı destekleyen herkes, Kıbrıs Türk halkının hür iradesiyle yaptığı seçimlerin sonuçlarının, KKTC'nin bağımsızlığını perçinlediğini kabul etmelidir. KKTC Cumhurbaşkanı, atanmış bir vali değildir, bağımsız bir Türk devletinin adil ve özgür seçimler sonucu seçilmiş devlet başkanıdır" dedi.

Dervişoğlu, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Dervişoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yeni seçilen Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ı tebrik ederek, şöyle dedi:

"Gerek seçim sürecinde ve gerekse sonrasında, Türkiye'den birtakım siyasi aktörleri esefle izledik. KKTC seçimlerini etkilemeye yönelik; talihsiz olduğu kadar münasebetsiz açıklamalarını da tek tek not aldık.

KKTC'nin bağımsız bir devlet olduğunu savunup bunu dünyaya kabul ettirmeye çalışırken; bağımsızlığına önce Türkiye'nin saygı duyması gerekir. Çünkü Türkiye'nin saygı göstermediği bir alanda, başkalarının saygı göstermesi beklenemez. KKTC'nin bağımsız ve egemen bir ülke olduğuna inanan ve bu davayı destekleyen herkes, Kıbrıs Türk halkının hür iradesiyle yaptığı seçimlerin sonuçlarının, KKTC'nin bağımsızlığını perçinlediğini kabul etmelidir. KKTC Cumhurbaşkanı atanmış bir vali değildir, bağımsız bir Türk devletinin adil ve özgür seçimler sonucu seçilmiş devlet başkanıdır"