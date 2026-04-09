Rum basınının Rum hükümetinden kaynaklarına göre, Mart ayında bölgedeki artan güvenlik endişeleri nedeniyle Güney Kıbrıs’a konuşlandırılan Yunan fırkateyni Kimon adadan ayrılıyor.

Öte yandan Elli fırkateyninin, Yunanistan’daki Salamis Limanı’ndan Kıbrıs’a doğru yola çıktığı belirtildi. Ancak iki fırkateynin karşılaşıp karşılaşmayacağı ya da Elli’nin Kimon ayrılmadan önce adaya ulaşıp ulaşmayacağı henüz netlik kazanmadı.

Kimon, Psara fırkateyni ile birlikte 4 Mart’ta Kıbrıs’a ulaşmış ve bu adım, Avrupa’daki diğer ortaklardan gelen ek askeri unsurlarla desteklenmişti.

Yunan fırkateynlerinin Kentavros insansız hava aracı savunma sistemi ile donatıldığı ifade edildi.

Söz konusu konuşlandırmanın, Akrotiri Üssü’nün insansız hava aracı saldırısına hedef olmasının ardından Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis arasında yapılan görüşmeler sonrasında gerçekleştiği kaydedildi.

Psara fırkateyninin adadaki görev süresine ya da daha sonra konuşlandırılan Yunan F-16 savaş uçaklarının durumuna ilişkin ise henüz detaylı bilgi paylaşılmadı.

Yetkililer, Kıbrıs, Yunanistan ve Avrupa müttefikleri arasındaki iş birliğinin sürdüğünü ve bölgedeki istikrar ile hazırlık seviyesinin korunmasının hedeflendiğini vurguladı.