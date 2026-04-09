Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, mayıs ayında yapılacak genel seçimlerin ardından oluşacak yeni meclis ile ilgili düşüncülerini dile getirdi.

Filelefteros gazetesi, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ve hükümete mensup bakanların sıkça seçimlere dahil olmadıklarını vurgulamalarına karşın, hükümet ve bakanların seçim sonuçları ile meclisin yeni oluşumunu çok iyi bildiğine dikkat çekti.

Habere göre, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis dün yaptığı açıklamada, seçim sonuçlarına yönelik bazı mesajlar gönderdi.

Hristodulidis, yeni meclisin oluşumuna ilişkin endişesini dile getirirken, milletvekilliği seçimleri ışığında herkesin sorumluluğu olduğunu ifade etti.

Mevcut meclis konusunda ise Hristodulidis, çok sayıda yasa tasarısının son anda geçmesi ve anayasaya aykırı bazı önerilerin oylanması konusunda mevcut meclisi eleştirdi.

Hristodulidis, ofisinde anayasaya aykırı olup olmadığına, hangisini imzalayacağı, hangisini geri yollayacağına bakması gereken bir çok yasa tasarısı bulunduğuna dikkat çekti.

-Hristodulidis “ateşkesi selamladı”

Hristodulidis, “X” platformunda yaptığı açıklama, ABD ve İran arasındaki iki haftalık ateşkesi de selamladı.