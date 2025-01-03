Genç, hırslı ve durdurulamaz..! Adından bu sıfatlarla söz edilen Andrea Kimi Antonelli, Formula 1 tarihine damga vurmak için ilk adımını attı.

17 yaşındaki İtalyan pilot, Avustralya'daki sezon açılışında ilk kez Formula 1'de yer almaya hazırlanıyor.

Mercedes Akademisi'nin bu gözde ismi, 71 yıllık rekoru kırmak için gün sayıyor. Antonelli, 1954 Almanya Grand Prix'sindeki ilk dünya şampiyonasından bu yana Mercedes için yarışan ilk çaylak olacak.

2006 İtalya doğumlu Antonelli, 4 yaşında başladığı karting kariyerini başarılarla süsledi. Bu dalda 2020 ve 2021'de Avrupa Şampiyonluğu'nu kazanan genç yetenek, 2022'de İtalyan ve ADAC Formula 4'te zafere ulaştı. Antonelli, aynı yıl Motorsporları Oyunları'nda altın madalyayı boynuna taktı.

2023'te Formula Bölgesel Avrupa Şampiyonası'nda zafere uzanan genç yarışçı, ardından gözünü Formula 2'ye dikti. Formula 2'de de üç kez podyuma çıkan Antonelli, şampiyonluk ışığını pistlerde parlatmayı başardı.

Tarihe geçmek istiyor

İtalyan yarışçının şimdi ise hedefi çok daha büyük... Antonelli, Mercedes koltuğunda, genç yeteneklerin neler başarabileceğini tüm dünyaya göstermeyi hedefliyor.

Zekası, stratejisi ve pistteki soğukkanlı duruşuyla Antonelli, şimdiden geleceğin şampiyon adaylarından biri olarak görülüyor.