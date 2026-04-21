Kıbrıs Türk Taksici Dernekleri Federasyonu, “sektörde yaşanan sorunlara çözüm üretilemediği” gerekçesiyle Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı önünde eylem ve basın açıklaması yaptı.

Kıbrıs Türk Taksici Dernekleri Federasyonu Başkanı Murat Karalar, Motorlu Yolcu Eşya Taşıma Denetim Değişiklik Yasası, İzin Kurulu'nun ivedikle kurulup toplanması ve taksimetrelere zam yapılması konularını da içeren 14 maddelik taleplerini Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı yetkilileri ile toplantı yaparak ilettiklerini kaydetti.

Karalar ayrıca, Bakan Arıklı ile görüşüp somut bir adım atılana kadar eylemlerini sürdüreceklerini açıkladı.

Bakanlık önünden ayrılan taksiciler, eylemlerini daha sonra Meclis önüne taşıdı. Muhalefet milletvekilleri de Meclis binasından çıkarak eylemcilerin yanına gitti, taleplerini dinledi.

- Taksiciler, konvoy halinde Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı önünde toplandı

Yaşadıkları sorunlara dikkat çekmek amacıyla araçlarıyla bu sabah Lefkoşa Kuğulu Park önünde toplanan taksiciler, konvoy halinde korna çalarak Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı önüne gitti.

Davul ve zurna eşliğinde eylem yapan taksiciler, “Sermayenin yanında değil, emekçinin yanında olun”, “Yeter artık bıçak kemiğe dayandı”, “Korsan Yasası’nı neden geri çektiniz?”, “Hakkımızı gasp ediyorsunuz”, “Turistik otobüs ve minibüs taksici değil”, “Korsan taşımacılığına çanak tutma”, “İzin kurulu neden toplanmıyor” ve “Taksiciler üvey evlat değil” ifadelerinin yer aldığı döviz ve pankartlar taşıdı.

- Karalar: “Ekmek mücadelesine karşı hak arayışı içindeyiz”

Kıbrıs Türk Taksici Dernekleri Federasyonu Başkanı Murat Karalar, bugün burada ekmek mücadelesine karşı hak arayış içerisinde olduklarını belirtti.

Haklı mücadelelerini gerek bakan gerekse İzin Kurulu Başkanlığı nezdinde savunmaya çalıştığını dile getiren Karalar, kendilerini ne kadar ifade etmeye çalışsalar da bir sonuç alınamadıklarını dile getirdi.

Karalar, taleplerini defalarca Bakan Arıklı’ya ilettiklerini belirterek, “Biz her ne kadar kendimizi ifade etmeye çalışsak da karşımızdakiler farklı isteklere bize geliyorlar” ifadelerini kullandı.

14 maddelik taleplerini sıralayan Karalar, verdikleri mücadelede gelinen süreci ele aldı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı ile Bakanlık Müdürüyle bir toplantı gerçekleştirdiklerini ve sıkıntılarını dile getirdiklerini belirten Karalar, yetkililerin taleplerini Bakan Arıklı’ya iletileceğini belirtti.

Karalar, Bakan Arıklı ile görüşme yapılıp somut bir adım atılana kadar eylemlerinin devam edeceğini kaydetti.

- Çelik: “Çabamız, taksi sektörünün bekası içindir”

Eylemde daha sonra basın açıklamasını okuyan taksi şoförü Tuba Çelik, taksi sektörünün yaşadığı sıkıntıların çözümü için mücadele edenin yalnızca Kıbrıs Türk Taksici Dernekleri Federasyonu olmadığını, sektörün yanında duran tüm taksi birliklerinin çabasının da taksi sektörünün bekası için olduğunu ifade etti.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıkı'yı defalarca ziyaretlerde bulunduklarını ve sektörün sıkıntılarını aktardıklarını belirten Çelik, ancak hiçbir çözüme ulaşamadıklarını dile getirdi.

“Ne Bakanlık uhdesinde bulunan yasal mevzuatlarda ilerleme kaydedebildik ne de İzin Kurulu Komitesi’nde sorunların aşılmasına yönelik karar üretilebildi.” diyen Çelik, Yasa’nın Bakanlar Kurulu’ndan geçerek hukuk komitesine gönderildiğini, ancak Meclis'e sevk edilmesi beklenirken geri çekildiğini ifade etti.

Turistik izinler için kriterlerin daha belirgin şekilde belirlenmesini istediklerini kaydeden Çelik, her sektörün kendi işini yapmasını istediklerini belirtti.

Çelik, bir ihtiyaç olarak kurulup, hizmet vermeye başlayan Kıb-Has’ın bir dolmuş gıbi çalışarak taksi sektörünün işini gasp ettiğini savundu.

Casino araçlarıyla ilgili sorunları da ele alan Çelik, yaptığı açıklamada Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'ya yönelik eleştirilerde bulundu.

“Artık bir devlet ciddiyetiyle o makamlar yönetilmeli. Adaletli bir yaklaşımla tüm sektörlerin sorunları çözülmeli, her sektörün kendi işini yapması için çalışma yapılmalı ve yasal olarak geçirilmeli.” ifadelerine yer veren Çelik, ancak bugün gelinen noktada tüm sektörlerin “taksicilik yapma peşinde” olduğunu ileri sürdü.

- 14 maddelik talepler...

Çelik, basın açıklamasında 14 maddelik taleplerini de sıraladı.

Motorlu Yolcu Eşya Taşıma Denetim Değişiklik Yasası, İzin Kurulu'nun ivedikle kurulup toplanması, taksimetrelere zam yapılması gerektiğine dikkat çeken Çelik, Kıb-Has seferlerinin düzenlenmesi, yüzde 25 vito farkı, ihtiyaç olan taksi durakları çalışmalarının yapılıp kurulması ve Mesleki Sürücü Belgesi Tüzüğü’nün tekrardan düzenlenmesi gerektiğini belirtti.

Taksi birlikleri üzerinden başvuru alınması, her sektörün plaka rengi belirlenmesi ve 'T' harfinin kaldırılması gerektiğine de dikkat çeken Çelik, turistik 'T' izinli otobüs ve minibüs kategorisindeki araçların kriterlerinin belirlenmesi, başka bölgelerdeki işletme izinli taksilere yasal yaptırım uygulanıp işletme yerine gönderilmesi, casino araçlarının kısıtlanması, Ercan Taksi Durağı'nın yerinin belirlenmesi, vergilerin götürü usulü olarak devam etmesi ve ivedi şekilde sonuçlanması gerektiğini kaydetti.