Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, Özmenek, polisin çalışmalarını takdir ettiklerini belirterek, teşekkür etti.

Karagil de 23 Nisan’ın Atatürk tarafından tüm dünya çocuklarına armağan edildiğini hatırlatarak, geleceğin idarecilerinin çocuklar olacağını vurguladı ve çocuklara ülkeyi sevmeleri, kültürü ve coğrafyayı iyi tanımaları gerektiğini söyledi.

Ziyaret sırasında öğrenciler, polis ve itfaiye araçlarını tanıma ve soru sorma fırsatı da buldu.

Makamı temsilen Karagilin masasına oturan öğrenci Tibet Demirel, süratli araç kullanımına dikkat çekerek, polis denetimlerinin artırılması talimatını sembolik olarak verdi.

Diğer öğrenciler ise toplu taşımanın gelişmesi, tren ulaşımının hayata geçirilmesi ve çevre kirliliği konularında görüşlerini dile getirdi.