Kıbrıs Türk İzcilik Federasyonu Başkanı Hakan İnce yaptığı yazılı açıklamada, yüz izci ve liderin yer aldığı kampın, hem eğitici hem de öğretici etkinliklerle yapıldığını kaydetti. İnce, geleneksel kamp ateşi faaliyetleri, izcilerin birlikte vakit geçirerek dayanışma duygusunu pekiştirmesini sağladığını söyledi.

Açıklamaya göre, kamp süresince teknik iz işaretleri eğitimi, izcilik geleneğinin vazgeçilmez bir parçası olan marşlar, pratik bilgi kazandıran çadır kurulumu, gençlerin konsantrasyon ve koordinasyon becerilerini geliştiren okçuluk etkinlikleri ve stresle başa çıkma ile stres yönetimi semineri de düzenlendi.