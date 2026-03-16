Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği (KTHEB), Gazimağusa, İskele ve Karpaz bölgelerinde görev yapan meslektaşlarını ziyaret ederek, sahadaki çalışmaları yerinde gözlemledi, görüş alışverişinde bulundu.

KTHEB Başkanı Ali Özgöçmen konuyla ilgili açıklamasında, sahadaki meslektaşlarıyla güçlü iletişim kurmayı, onların sesini dinlemeyi ve mesleğin gelişimi için ortak çözüm yolları üretmeyi önemsediklerini ifade etti.

Özgöçmen, ziyaretlerde, hemşire ve ebelerin çalışma koşulları, karşılaştıkları sorunlar, ihtiyaçları ve sağlık hizmetlerinin daha etkin sunulabilmesi için yapılabilecek konusunda değerlendirmeler yaptıklarını da kaydetti.

Birlik olarak meslektaşlarının yanında olmaya devam edeceklerini vurgulayan Özgöçmen, sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi ve mesleğin hak ettiği değeri görmesi için bu konudaki çalışmaları kararlılıkla sürdüreceklerini belirtti.