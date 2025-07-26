Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB) Güney Kıbrıs’taki yangın felaketinin iki toplum arasındaki güven bunalımı ve birbirini anlayamama durumunun hala aşılamadığını gösterdiğini belirtti.

KTGB yaptığı yazılı açıklamada, liderlerin siyasi çözüm görüşmeleri yürütmesine rağmen, halklar arası anlayışı artıracak somut adımların eksik kaldığını kaydetti.

"Örneğin Ada’nın Güney’indeki yangın felaketinde Rum siyasilerin ve halkının ne dediğini, Türk siyasilerin ve vatandaşın ne düşündüğünü ancak 24 saat sonra yapılan tercümeler ile anlayabildik. Bu tercümelerin medya aracılığı ile istenilen şekilde yayınlandığını söylemeye de gerek yok "denilen açıklamada, iki lidere dijital çoklu yayın sistemi kurulması çağrısında bulunuldu.

Güven Yaratıcı Önlemler çerçevesinde birden fazla kanalı aynı anda izleme olanağı sunan dijital bir ortam yaratılmasını öncelikler arasına alma çağrısında bulunulan açıklamada, "Dijital çoklu yayın ile aynı anda Rumca yayınları Türkçe çevrisi ile Türkçe yayınları da Rumca çevrisi ile izleme olanağı sunan dijital çoklu yayını zaman kaybetmeden hayata geçirmek için görüşmelere başlasınlar." denildi.

Açıklamada, böyle bir oluşumun her iki tarafın birbirini daha iyi anlamasına olanak sağlayacağı gibi yakınlaşmaya da pencere açacağı belirtildi.