Telsim’den yapılan açıklamaya göre, kitap tanıtım etkinliğine Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar, Girne Halk Kütüphanesi Sorumlusu Rukiye Kaymak, Telsim Kurumsal İletişim Müdürü Nil Zorlu Atai, kitabın çizimlerini yapan Kemal Behçet Caymaz, kitabın editörlüğünü yapan Ceyhan Özyıldız ile Anafartalar Lisesi, Girne Doğa Koleji, Lapta Yavuzlar Lisesi, Oğuz Veli Ortaokulu ve Osman Nejat Konuk Ortaokulu’nun öğrencileri ile öğretmenleri katıldı.

Fevzi Tanpınar ve Ceyhan Özyıldız’ın konuşmalarının ardından kitabın illüstrasyonlarını yapan Kemal Behçet Caymaz da kısa bir konuşma yaparak “Portakal Çiçeği” hikayesini okudu.

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’nın da katıldığı etkinlikte kitap satışları yapıldı ve tüm gelir vakıfa bağışlandı.

Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar, Kıbrıs Öyküleri Kitabı'nın gelecek nesillere bırakılacak bir bellek olduğunu söyleyerek, kitap okumanın önemine değindi.

Tanpınar, "Kıbrıs Öyküleri Kitabı sizler gibi genç yazarların kaleminden çıkmış bir kitap ve hem bugünümüzü aydınlatıyor hem de geleceğe umut taşıyor. " dedi.