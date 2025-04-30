"Associated Press Pakistan" haberinde, Hindistan Hava Kuvvetleri'ne (IAF) ait 4 Rafale savaş uçağının, Cammu Keşmir hava sahasında "Hindistan ulusal coğrafi sınırları içinde" devriye uçuşu yaptığı belirtildi.

Pakistan Hava Kuvvetleri'ne (PAF) ait savaş uçaklarının "Hint unsurların hareketini ivedilikle saptadığı ve zamanında ve dikkatli yanıt verdiği" aktarılan haberde, yanıt sonrası IAF uçaklarının bölgeden geri çekildiği bildirildi.

The Express Tribune haberinde de PAF'ın "Hindistan menşeli saldırganlığa" uygun yanıt vermek için "tamamen hazır ve tetikte olduğu" kaydedildi.

- "Tam operasyonel özgürlük" mesajı

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, dün akşam Savunma Bakanı Rajnath Singh ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Ajit Doval dahil üst düzey yetkililerle bir araya gelmişti.

Görüşmeye ilişkin açıklamada, Cammu Keşmir'de 22 Nisan'daki terör saldırısına yanıtın biçimi ve zamanlaması için Hindistan'ın "tam operasyonel özgürlüğe sahip olduğu" bildirilmişti.

- ⁠Pahalgam'daki terör saldırısı

Hindistan'ın idaresindeki Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde silahlı kişilerin 22 Nisan'da turistlere ateş açması sonucu 26 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

Saldırıyı düzenleyenlerin "Pakistan'dan geldiği" suçlamasında bulunan Hindistan, "İndus Suları Anlaşması"nı askıya almış, Yeni Delhi'de görevli Pakistanlı müsteşarların bir hafta içinde ülkeyi terk etmelerini istemiş ve Pakistan vatandaşlarına yönelik vize hizmetlerinin askıya alındığını, daha önce verilen tüm vizelerin iptal edildiğini duyurmuştu.

Pakistan, suçlamaları reddederek Hindistan'ın İslamabad'daki diplomatik personel sayısına sınırlama getirmiş, "İndus Suları Anlaşması"nın dışına çıkılarak nehirlere yapılacak müdahaleleri "savaş nedeni" sayacağını ilan etmiş, Hindistan ile her türlü ticareti askıya almış ve hava sahasını kapatmıştı.