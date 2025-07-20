Kıbrıs Barış Harekatı sırasında Beşparmak Dağları'nda 1024 metre yükseklikte dik ve sarp kayaların üzerinden ilerleyerek düşman tahkimatını püskürten ve bu yönüyle "efsaneleşen" tankın şoförü Vanlı Abdulkadir Kurt, anılarını jandarma ve polislere anlattı.

20 Temmuz 1974'teki Kıbrıs Barış Harekatı'na, vatani görevini yaptığı Ankara 28. Tümen Tank Taburu 2. Bölük'te tank şoförü olarak katılan Kurt, aradan 51 yıl geçmesine rağmen yaşadıklarını unutamıyor.

Beşparmak Dağları'nda 1024 metre yükseklikte dik ve sarp kayaların üzerinden ilerleyerek düşman tahkimatını püskürten tankı kullanan 72 yaşındaki Kurt, destansı mücadeleyi kendisini ziyarete gelenlere anlatıyor.

Erciş ilçesinde yaşayan Kıbrıs gazisi, ziyaretine gelerek kendisine Türk bayrağı hediye eden polis ve jandarma personeliyle yaşadıklarını gururla paylaştı.

"Düşmana fırsat vermedik"

O dönem çekilen fotoğraflarını da güvenlik güçlerine anlatan Kurt, AA muhabirine, Barış Harekatı ile 20 Temmuz 1974'te tankları gemilere yükleyerek Kıbrıs'a gittiklerini söyledi.

Günlerce düşmanla çatıştıklarını belirten Kurt, şunları kaydetti:

"Emir geldikten sonra Beşparmak Dağları'na hareket ettik. 2 Ağustos'ta sabah başladık ve akşama kadar çatışma vardı. Ateş ederek ilerliyorduk. Akşama doğru düşmanın mevzisine yaklaştık. Tank mayına bastı, 15, 20 dakika hareketsiz kaldık. Bir şey yapamadık. Sonra kendimizi toparlayıp 5 kişi çarpışmaya devam ettik. Ayağımdan yaralanmıştım ama hissetmedim. Mermilerimiz bitti ama mücadelemizi son nefesimize kadar yapacağımıza karar verdik. Düşmana fırsat vermedik. Onları püskürttük. Ateşin geldiği yere namluları çeviriyorduk. Büyük zayiat verdik. 6 saat tankın içinde kaldık."

Kurt'un destansı anılarını dinleyen İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Elif Kadar Toprak ise "Bugün jandarma ekibiyle Abdulkadir amcamızın yanındaydık. Efsaneleşmiş hikayesini, Beşparmak Dağları'na çıkardığı tankın anılarını anlattı. Çok heyecanlandık. Bu anıları yaşamış kadar heyecanlandık, gurur duyduk. Yaşadığı imkansızlıklara rağmen gösterdikleri büyük mücadele bizleri derinden etkiledi." diye konuştu.