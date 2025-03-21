Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) tarafından ‘KIB-TEK’in AKSA’ya borcu olduğu ve bu nedenle de verdiği enerji akımını kestiği” şeklindeki iddialara yanıt verildi.

El Sen Başkanı Ahmet Tuğcu’nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma tepki gösteren KIB-TEK’ten iddialarla ilgili yapılan açıklama şöyle:

“Sosyal medyada “KIB-TEK’in AKSA’ya borcu olduğu ve bu nedenle de verdiği enerji akımını kestiği” iddiaları ortaya atılmış olması sebebiyle, kamuoyunu aydınlatmak adına açıklama yapma gereği hasıl olmuştur.

Söz konusu iddialar gerçeği yansıtmamakla birlikte, KIB-TEK ödemelerini düzenli olarak yapmaktadır. AKSA santralinde çalışma yapıldığı sırada teknik bir sebepten dolayı kısa süreli bir kesinti yaşanmıştır. Sonrasında enerji akışı yeniden sağlanmıştır.

AKSA Müdürünün kurumda bulunmasının sebebi ise iddia edildiği üzere bir pazarlık sebebiyle değil teknik düzeyde yapılan rutin görüşmelerdir. Halkımızın bu tür asılsız iddialara itibar etmemesini rica ederiz.”