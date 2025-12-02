Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), yüksek gerilim elektrik iletim hatlarında yıllardır arızalara neden olan cam izolatörlerin yerine silikon izolatörlerin montajına yönelik başlattığı kapsamlı dönüşüm çalışmasını Lefkoşa–Teknecik ana hattında tamamladı. Ekipler, silikon izolatör değişim çalışmalarını planlandığı şekilde tamamlayarak hattı yeniden devreye aldı.

ADA GENELİNDE DÖNÜŞÜM BAŞLIYOR: SIRADA LEFKOŞA-GÜNEŞKÖY VE GEÇİTKALE-YENİBOĞAZİÇİ-KALECİK ANA HATLARI VAR

KIB-TEK, Lefkoşa–Teknecik ana hattının tamamlanmasının ardından aynı dönüşümün ada genelindeki diğer tüm ana iletim hatlarında da gerçekleştirileceğini duyurdu.

KIB-TEK, dönüşüm programı kapsamında Lefkoşa – Güneşköy Hattı ve Geçitkale – Yeniboğaziçi– Kalecik Hattında silikon izolatör değişimi için proje aşamasında olunduğunu ve yakın zamanda ihaleye çıkılacağını duyurdu.

Kurum, mevcut cam izolatörlerin yıllardır çeşitli arızalara yol açtığını, bu nedenle silikon izolatör kullanımına geçişin hayati önem taşıdığını belirtti.

Yaklaşık iki yıldır yeni kurulan hatlarda silikon izolatörlere geçilmiş, mevcut hatların tümüne yayılması için ise son bir yıldır hazırlık yapılıyordu.

KIB-TEK YÖNETİM KURULU BAŞKANI GÜRSEL UZUN: BU MODERNİZASYON, SADECE BUGÜNÜN DEĞİL, ÖNÜMÜZDEKİ 20 YILIN ENERJİ ALTYAPISINI GÜÇLENDİRECEK BİR ADIMDIR

KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Uzun, silikon izolatör dönüşümünün uzun yıllardır planlanan bir altyapı reformu olduğunu belirterek, projenin stratejik önemine dikkat çekti.

Uzun, açıklamasında şu değerlendirmelerde bulundu:

“KIB-TEK’in hedefi, sadece arızaları gidermek değil, arızaları doğduğu noktada önlemektir. Silikon izolatörler, hem dayanım gücü hem de bakım maliyetlerinin düşürülmesi açısından kurumumuza büyük avantaj sağlayacaktır. Bu projeyi, enerji sektörünün geleceğine yapılan bir yatırım olarak görüyoruz.”

Uzun, ihale aşamasındaki hatlara da vurgu yaparak şöyle konuştu:

“Lefkoşa–Güneşköy, Geçitkale–Yeniboğaziçi–Kalecik ana hatlarının dönüşümüyle ilgili süreç devam ediyor. Bu projeler tamamlandığında, Kıbrıs Türk halkının enerji arzındaki istikrar ve kalite gözle görülür şekilde artacaktır.”

KIB-TEK’in tüm çalışmalarını planlı, şeffaf ve mühendislik esaslarına uygun şekilde yürüttüğünü belirten Uzun, sözlerini şu şekilde noktaladı:

“Kurum olarak enerjinin sürekliliğini sağlamak, vatandaşın kesintisiz hizmet almasını temin etmek ve KKTC’nin enerji altyapısını geleceğe hazırlamak bizim temel sorumluluğumuzdur.”