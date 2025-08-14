Fileleftheros gazetesi, Rum Göç Müsteşarı Nikolas Yoannidis’in, Güney Kıbrıs’a döner dönmez Ayaz'a siyasi göçmen kartı verilmesi için yetkililere talimat verdiğini yazdı.

Αyaz’ın daha önce de Güney Kıbrıs tarafından siyasi göçmen olarak kabul edildiğini anımsatan gazete, Ayaz’ın o günden bu yana koruduğu siyasi göçmen statüsünü mahkûmiyetle de kaybetmediğini belirtti.

Gazete ayrıca Larnaka Kaza Mahkemesi’nin, Almanya’da tutuklu bulunan Kenan Ayaz için Almanya Mahkemesi’nin verdiği cezanın Güney Kıbrıs’ta uygulanmasını tanıyan karar üretmesine de yeniden yer verdi.

Gazete, Ayaz’ın son yıllarda Güney Kıbrıs’ta yaşamasına bağlı olarak hapis cezasını Güney Kıbrıs’ta çekme talebini dile getirdiğini ve Rum Adalet Bakanlığı'nın da bu yönde adım attığını anımsattı.

Haravgi gazetesi de “Kenan Ayaz’ın Kıbrıs’a Gelmesi Yolu Açıldı” başlıklı haberinde, Larnaka Mahkemesi’nin kararına atıfta bulunarak Ayaz’ın, geriye kalan hapis cezasını çekmek üzere Almanya’dan Güney Kıbrıs’a gelmesinin kesinleştiğini yazdı.

Habere göre, Adalet Bakanlığı, Alman yetkililerden Ayaz ile ilgili prosedürlerin derhal devreye konulmasını talep ederken, Güney Kıbrıs’ın, Ayaz’ı Merkezi Cezaevi’nde kabul etmeye hazır olduğunu dile getirdi.