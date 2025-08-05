China Bazaar Gençlik Gücü, Acapulco Otel’de düzenlenen organizasyonda yeni sezon hedefleri ile alt yapıla çalışmalarını duyurdu ve 9 transferin imza törenini gerçekleştirdi.

Kulüp Başkanı Zeeb Choudhry, yönetim kurulu, Fahri Başkan Mazhar İgbal ve Teknik Direktör Turan Altay, yeni sezonda “hak edilmiş bir şampiyonluk” için yola çıktıklarını vurguladı.

Yeşil beyazlılar sportif başarının yanı sıra, tesisleşme ve altyapı anlamında da önemli adımlar atarak kulübün geleceğini garanti alma amacını anlattı.

CHOUDHRY: “ALTYAPI İLE İLGİLİ ÇOK GÜZEL BİR ÇALIŞMAMIZ VAR

China Bazaar Gençlik Gücü Kulüp Başkanı Zeeb Choudhry, bu seneki vizyonlarını, ileride yapmak istediklerini anlatmak, sezon planlaması, tesisleşme ve altyapı çalışmaları hakkında bilgi vermek istedikleri için basın toplantısı düzenlediklerini belirtti.

Sezon planlamasında kendilerine göre adanın en iyi teknik adamlarından Turan Altay ve ekibine takımı emanet ettiklerini hatırlatan Choudhry, kadrolarına dahil ettikleri oyuncuları aktardı. Tesisleşme konusunda çok çabaladıklarını, gittikleri her yerde güzel ağırlandıklarını belirten Zeeb Choudhry, “Umarım gerekli prosedürler tamamlanarak 20 gün içinde işlemleri bitirip tesislerimizi alırız” dedi.

Altyapıya yönelik önemli adımlar atma aşamasında olduklarını söyleyen Başkan Choudhry, “Altyapı ile ilgili çok güzel bir çalışmamız var. 15-20 gün içinde onu da açıklayacağız. Lefkoşa’da Ortaköy ile birlikte yeni bir yapılanmaya gidiyoruz. Akademimize yeni antrenörler aldık. 20 gün içinde başlayacağımızı düşünüyorum” dedi. “Takımın hedefi başarı ama başarı ayrıca tesisleşme ve altyapı da yapabilmektir” Takımın hedefi ile ilgili konuşan Başkan Choudhry, “Takımın hedefi başarıdır, şampiyonluktur, zirveye oynamaktır. Bunların hepsi hedeftir. Kısa vadede GG’yi en başarılı noktaya getirmektir” ifadelerini kullandı. Babasının 20 yıl önce, abisinin 10 yıl önce başkanlık yaptığını, sıranın kendisine geldiğini söyleyen Zeeb Choudhry, “Bu vizyonu taşımanın son evresi olarak düşünüyorum. Başarı ayrıca tesisleşme, altyapı yapabilmektir. Yoksa hocamız, takımşampiyonluğa oynayacak seviyededir. Bunlarla beraber İleriyi de düşünmek, planlamak lazımdır” açıklamasını yaptı.

ALTAY: “BU YIL GG’NİN HEDEFİ KAZANMAKTIR, BAŞARILI OLMAKTIR, ŞAMPİYON OLMAKTIR”

Takımın deneyimli Teknik Direktörü Turan Altay her iyi kurulan takım sonrası hedefin ne olduğu sorusunun geldiğini, bunun avantajları kadar dezavantajları olduğunu ama dezavantajlardan yana endişeleri olmadığını belirtti. “Bu yıl GG’nin hedefi kazanmaktır, başarılı olmaktır, şampiyon olmaktır. Bu konu ile çok fazla bir şey söylemeye gerek yoktur” diyen Altay, “Tabi ki süreç içerisinde her takımın başına neler gelebileceğini bilemezsiniz. İnşallah sakatlıksız, güzel bir yıl geçiririz ve GG’yi hak ettiği noktaya getiririz” dedi. “Kazanacağımız kupanın içi tamamı ile alın teriyle dolacak” Kendi etik değerleri içerisinde maçların ve kupaların hak edilerek kazanılması gibi bir temsili olduğunun altını çizen Turan Altay, “Ne yazık ki toplumumuzda son yıllarda yaşanan olaylardan dolayı hak ederek kazanma hazzını unutmuş durumdayız. GG’nin o yüzden bu yılki mottosu hak ederek kazanmanın hakkını tüm futbolcularımın yaşamasını istiyorum. Bu şekilde şampiyon olacaksak olacağız, başka türlü başarı istemeyiz. Kazanacağımız kupanın için tamamı ile alın teri dolacak, başka bir şey olmayacak. Onun dışındaki başarı, kendi kendimizi kandırmaktan öteye gitmez. Bu yılki mottomuz, hak ederek kazanmak ve başarmak, bunun hazını yaşamak” açıklamasını yaptı.

Kulübün efsane başkanlarından, camiaya yıllardır önemli katkılar sağlamış bir isim olan Mazhar Iqbal de yaptığı konuşmada uzun zaman sonra böyle bir basın toplantısının yapıldığını belirtti. Ticaret anlayışı ile futbol anlayışında borcunun olmadığını, çocuklarına da bunu hep söylediğini dile getiren Iqbal, geçtiğimiz sezon yaşanan tatsız olaylar sonrasında ve bu yıl hiç sahalara gitmediğini belirtti.

Bu yıl GG’nin daha değişik olduğunu söyleyen Iqbal, “Biz arkalarındayız, ne isterlerse yaparız” ifadelerini kullandı.

İMZALAR ATILDI

Konuşmaların ardından yeni transferler Ünal Kaya, Adil Uçar, Semih Ünaldı, Farouk Dadzie, Mustafa Kemal Atlar, Ozan Moroğlu, Mehmet Altın, İsmail Tırlık, Emre Ateş ve Salih Sakallı imzalarını atarak resmen GG’li oldular.