Yer: Lefkoşa Atatürk Stadı.

Hakemler: Utku Hamamcıoğlu, Hasan Baldan, Emir Turalı

CB G. Gücü: Kemal, A. Sönmez(A. Fofana), Ü. Kaya, Adil(Farouk Dadzıe),İ. Tırlık, H. Akkuyu, M. Sakallı, M. Kemal Atlar, Jibril İbrahim(M. Yumuşak), Arif Uysal, Issiaka Bamba

Doğan Türk Birliği: DursunC. Ateş, Rifat, Macdonald Niba, Mejdi, E. Soytürk, Billy Michael(Tunahan), Gime Toure, Erhun(M. Vardi),Doğukan(A. Savaşan), Kenan(Muhittin)

Gol: Dk. 58 Jibril İbrahim (CB G. Gücü) Dk. 19 Gime Toure(pen), dk. 68 Erhun Aksel (Doğan Türk Birliği)

AKSA Süper Lig’in 24. haftasında üst sıraları yakından ilgilendiren maçta ikinci China Bazaar Gençlik Gücü, üçüncü sırada yer alan Doğan Türk Birliği’ni konuk etti.

İki penaltı kararı, bir kırmızı kartın çıktığı, üç golün kaydedildiği mücadeleyi 2-1’lik skorla konuk ekip Doğan Türk Birliği kazandı.

Maçın henüz 6. dakikasında Gençlik Gücü, elle oynama gerekçesi ile penaltı atışı kazandı. Atışı eski Doğan Türk Birliği oyuncu Ahmet Sönmez kullanırken, kaleci Cem vuruşun gol olmasına izin vermedi.20. dakikada Billy’e ceza sahası içinde yapılan müdahale sonrası bu kez Doğan Türk Birliği penaltı atışı kazandı.

Gime Toure topu filelerle buluşturarak takımını 1-0 öne geçirdi.36. dakikada iki takım oyuncuları arasında bir pozisyon sonrası yaşanan tartışmada Gençlik Gücü’nden Arif Uysal direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

İkinci yarıda rakibi üzerindeki baskıyı artıran Gençlik Gücü, Bamba’nın asistinde oyuna sonradan dahil olan Jibril’in golüyle skoru 1-1 yaptı.68. dakikada gelişen Doğan Türk Birliği atağında ceza sahası içinde topla buluşan Erhum, yerden düzgün bir vuruşla maçı 2-1’lik skorla Doğan Türk Birliği’ne kazandırdı.

Doğan’ın umutları yeniden arttı

Doğan Türk Birliği aldığı bu galibiyetle lider Cihangir ile arasındaki puan farkını son 6 haftaya girilirken 5’e düşürdü ve 53 puana yükseldi. Gençlik Gücü ise 55 puanda kaldı. Ligde gelecek hafta Gençlik Gücü, Mormenekşe deplasmanına gidecek. Doğan Türk Birliği ise Esentepe’yi konuk edecek.