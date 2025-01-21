KAV’dan yapılan yazılı açıklamaya göre, 22. Orkide Yürüyüşü ile ilgili olarak Telsim binasında düzenlenen bilgilendirme toplantısına, Kanser Araştırma Vakfı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Camgöz çevrimiçi katılırken, CENGO-V Vakfı Başkanı Özge Özbekoğlu, yürüyüşün gerçekleşeceği Lefke ilçesi Belediye Başkanı Aziz Kaya, Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar, Dima Discount Genel Müdür Yardımcısı Hasan Çağlar, Dağcılık Spor Derneği Başkanı Mustafa Kendir, Girne Con Kahve temsilcisi Vuslat Büyükalsancak ve Play FM Genel Yayın Yönetmeni Ali Dervişoğlu katılarak açıklamalarda bulundu.

-Prof. Dr. Camgöz: “Bu yılki Orkide Yürüyüşü’nün teması: Nöroblastom...”

Bilgilendirme toplantısına Londra’dan çevrimiçi katılan Prof. Dr. Mustafa Camgöz, bu yıl 22. si yapılacak olan Orkide Yürüyüşü ile rekor kırdıklarını, yürüyüşün Kıbrıs’ın en büyük hayır etkinliği olduğunu vurguladı.

Konuşmasında KAV’ın ülkenin hem ulusal hem de uluslararası araştırma yapan tek vakfı olduğunu belirten Prof. Dr. Camgöz, yaptıkları çalışmalar ve kaydettikleri ilerlemelerle ilgili olarak toplumu yürüyüş günü yayınlayıp dağıttıkları raporlar ile bilgilendirdiklerini belirtti.

KAV ve Cengo-V’nin işbirliklerine de değinen Prof. Dr. Mustafa Camgöz, kanserin büyük bir sorun olduğunu, iki vakfın kanser sorununu birlikte ele aldıklarını belirterek bu işbirliğinin ve ortaya konulan çalışmaların topluma da örnek olmasını dilediğini kaydetti.

Bu yılki yürüyüşün “Nöroblastom” teması ile gerçekleşeceğini vurgulayan Prof. Dr. Mustafa Camgöz, bu kanser türünün Kıbrıs’ta da görüldüğünü belirterek Nöroblastom ile ilgili çalışmaları başlattıklarını belirterek bu konudaki bilgilerin yürüyüş günü dağıtılacak ilerleme raporunda olacağını kaydetti.

Prof. Dr. Mustafa Camgöz konuşmasını, yürüyüşe destek veren sponsorlara ve yürüyüşe ev sahipliği yapacak olan Lefke halkına ve Lefke Belediyesi’ne teşekkür ederek tamamladı.

6 Nisan Pazar sabahı 09.30’da Lefke Atatürk Parkı önünden başlayacak olan 22. Orkide Yürüşü’nün biletleri, 250 TL bağış karşılığı Deniz Plazalar ile Telsim Ortaköy Shop ve Lefke Belediyesi’nden temin edilebilecek.