Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, bir süredir devam eden rahatsızlıkların ardından yaşamını yitirdi.

Vatikan tarafından yayınlanan video açıklamada, Roma Katolik Kilisesi'nin ilk Latin Amerikalı lideri olan Papa Francis'in ölümü doğrulandı. Papa, bu sabah yerel saatle 07.35'te hayatını kaybetti.

88 yaşındaki Papa Francis, 12 yıllık papalık döneminde çeşitli rahatsızlıklar geçirmişti.

Katolik lider, ölümünden sadece bir gün önce Vatikan’a ziyarette bulunan ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ile bir araya gelmişti.

- Şubat ayında hastaneye kaldırılmıştı

Papa Francis, ölümünden önce çift taraflı zatürre teşhisiyle 38 gün boyunca hastanede yattı. Bu sırada iki kez hayati tehlike atlatan Papa, 23 Mart’ta taburcu edildi.

Vatikan, hastanede yattığı süreçte Francis'in yerine gelebilecek adayları değerlendirmek üzere bir konsil toplamıştı.