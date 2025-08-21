İsviçre'nin Lozan kentindeki La Tuiliere Stadı'nda oynanan karşılaşmada kazanan çıkmadı. Taraflar sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.
Siyah-beyazlılar karşılaşmaya; Ersin, Paulista, Emirhan, Uduokhai, Jurasek, Ndidi, Orkun, Rashica, Rafa, Mario, Abraham ilk 11'iyle başladı.
Mert Günok ile Jonas Svensson, ağrıları nedeniyle kadroda yer almadı.
Beşiktaş, 45. dakikada Milot Rashica'nın kaydettiği golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.
Lausanne, 83'te Bryan Okoh'un golüyle skora denge getirdi.
Geride kalan dakikalarda başka gol olmayınca taraflar sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde lig aşamasına kalacak takım, Beşiktaş Tüpraş Stadı'nda oynanacak rövanş maçının ardından belli olacak.