Karayolları Dairesi, İskele-Çayırova ana yolunun Çayırova-Bafra bağlantısında bugün başlanan kavşak yapım çalışmasının cumartesi tamamlanacağını açıkladı. Girne Doğu Çevre Yolu 1. Etap Yol Yapım İşleri kapsamında Çatalköy yolundaki çalışmalara yarın başlanacak.

Daireden yapılan açıklamaya göre, İskele- Çayırova ana yolunun Çayırova-Bafra bağlantısında bugünden itibaren başlayacak çalışmaların cumartesi günü tamamlanacağı belirtildi.

Bir diğer açıklamada ise Girne Doğu Çevre Yolu 1. Etap Yol Yapım İşleri kapsamında Çatalköy yolundaki çalışmalar ise, yarından itibaren başlanacağı kaydedildi.

Bu güzergâhları kullanacak sürücülerin can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.