Meteoroloji Dairesi, bu gece yarısından yarın 18.00'e kadar karada fırtınamsı rüzgar beklendiğini açıkladı.

Daireden yapılan açıklamada, bölgede Kuzey ve batı yönlerden esmekte olan rüzgarın zamanla kuvvetlenerek fırtınamsı rüzgar olarak 50-61 km/saat şeklinde esmesi beklendiği kaydedildi.

Öte yandan bu gece yarısından yarın 18.00'e kadar denizlerde taurusta fırtınamsı rüzgar beklendiği açıklandı.

Daireden yapılan açıklamada, bölge denizlerinde taurusta kuzey ve batı yönlerden esmekte olan rüzgarın zamanla kuvvetlenerek 7 kuvvetinde ve fırtınamsı rüzgar şeklinde esmesi beklendiği kaydedildi.