AKSA SÜPER LİG

DÜN

Lefke – Yenicami:1 – 0

BUGÜN- SAAT 15:30

Küçük Kaymaklı – Cihangir: 0 – 1

Mesarya – C. B Gençlik Gücü: 0 – 4

Esentepe – Dumlupınar: 0 – 1

12 EKİM PAZAR, SAAT 15:30

Atatürk Stadı: Çetinkaya – Karşıyaka, Fehim Dayı

Gönyeli Stadı: Gönyeli – Mormenekşe, Tufan Çerçioğlu

Osman E. Mehmet Stadı: Yeniboğaziçi – Doğan T. Birliği, Utku Hamamcıoğlu

13 EKİM PAZARTESİ, SAAT 19:30

Dr Fazıl Küçük Stadı: Mağusa Türk Gücü – A.Yeşilova, Evren Karademir

AKSA 1. LİG

BUGÜN- SAAT 15:30

Yeşilova'da şansızlıklar sürüyor
Yeşilova’da şansızlıklar sürüyor
Lapta – Göçmenköy: 0 – 0

Yılmazköy – Düzkaya: 0 – 0

Baf Ülkü Yurdu – Kozanköy: 4 – 1

Değirmenlik – Aslanköy: 0 – 2

12 EKİM PAZAR, SAAT 15:30

Tahsin Mertekçi Stadı: Yalova – Binatlı, Osman Özpaşa

Geçitkale Stadı: Geçitkale – Larnaka Gençler Birliği, Burak Mandralı

Şehit Hüseyin Ruso Stadı: Hamitköy – Maraş, İsmail Ercan

Girne Mete Adanır Stadı: Türk Ocağı – Kaplıca Karadeniz 61, Şakir Azizoğlu