AKSA SÜPER LİG
DÜN
Lefke – Yenicami:1 – 0
BUGÜN- SAAT 15:30
Küçük Kaymaklı – Cihangir: 0 – 1
Mesarya – C. B Gençlik Gücü: 0 – 4
Esentepe – Dumlupınar: 0 – 1
12 EKİM PAZAR, SAAT 15:30
Atatürk Stadı: Çetinkaya – Karşıyaka, Fehim Dayı
Gönyeli Stadı: Gönyeli – Mormenekşe, Tufan Çerçioğlu
Osman E. Mehmet Stadı: Yeniboğaziçi – Doğan T. Birliği, Utku Hamamcıoğlu
13 EKİM PAZARTESİ, SAAT 19:30
Dr Fazıl Küçük Stadı: Mağusa Türk Gücü – A.Yeşilova, Evren Karademir
AKSA 1. LİG
BUGÜN- SAAT 15:30
Lapta – Göçmenköy: 0 – 0
Yılmazköy – Düzkaya: 0 – 0
Baf Ülkü Yurdu – Kozanköy: 4 – 1
Değirmenlik – Aslanköy: 0 – 2
12 EKİM PAZAR, SAAT 15:30
Tahsin Mertekçi Stadı: Yalova – Binatlı, Osman Özpaşa
Geçitkale Stadı: Geçitkale – Larnaka Gençler Birliği, Burak Mandralı
Şehit Hüseyin Ruso Stadı: Hamitköy – Maraş, İsmail Ercan
Girne Mete Adanır Stadı: Türk Ocağı – Kaplıca Karadeniz 61, Şakir Azizoğlu