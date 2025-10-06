Mesarya bölgesinin küçük köylerinden Muratağa sevilen bir simasını daha zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Yeniboğaziçi Belediyesi ‘ne bağlı köylerden olan Muratağa köyünün sevilen siması Neyir Karabardak bugün hakkın rahmetine kavuştu.

Muratağa köy muhtarı Olsan Karabardak’ın annesi olan Neyir Karabardak’ın vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.

Merhumenin cenazesi yarın Muratağa köyü camisinde kılınacak öğle namazına müteakiben cenaze namazı sonrasında Muratağa köyü mezarlığına defnedilecek.