Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun ilk haftasında Portekiz temsilcisi Benfica'yı deplasmanda 3-2 yenen Karabağ, Şampiyonlar Ligi tarihindeki ilk galibiyetini aldıktan sonra yoluna doludizgin devam ediyor.

Organizasyonun ikinci haftasında dün konuk ettiği Danimarka ekibi Kopenhag'ı da 2-0 yenen Karabağ, lig aşamasına 2'de 2'yle başlamış oldu.

Karabağ, iki maç sonunda topladığı 6 puanla 6. sırada yer aldı.

Azerbaycan temsilcisi, Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında deplasmanda İspanya'nın Athletic Bilbao takımı ile karşılaşacak.

Elemelerde 6 maçta 5 galibiyet

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasında mücadele etmek için 3 eleme turu geçen Karabağ, oynadığı 6 maçın 5'ini kazandı, bu karşılaşmalarda 15 gol atıp 5 gol yedi.

Organizasyonun ikinci eleme turunda İrlanda'nın Shelbourne takımını ilk maçta deplasmanda 3-0 yenen Azerbaycan temsilcisi, rakibini evindeki rövanş mücadelesinde de 1-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

Üçüncü eleme turunda Kuzey Makedonya'nın Shkendija ekibiyle karşılaşan Karabağ, rakibini deplasmanda 1-0, evinde de 5-1 mağlup ederek play-off'a kaldı.

Karabağ, play-off turu ilk maçında deplasmanda 3-1 mağlup ettiği Macaristan'ın Ferencvaros takımına sahasındaki rövanşta 3-2 yenilmesine rağmen UEFA Şampiyonlar Ligi'nde adını lig aşamasına yazdırma başarısı gösterdi.

Azerbaycan'ın Avrupa futbolundaki temsilcisi

Karabağ, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına ve gruplara kalan, UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 takım arasına giren, UEFA Konferans Ligi'nde de gruptan çıkmayı başaran ilk Azerbaycan takımı olarak adını tarihe yazdırdı.

Karabağ, tarihinde ikinci kez UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ediyor.

Daha önce 2017-2018 sezonunda Şampiyonlar Ligi gruplarında yer alan Azerbaycan temsilcisi, 6 maçta 2 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşamıştı.

Bu sezon organizasyonun lig aşamasında 8 maça çıkacak Karabağ, ilk 2 mücadelesini kazanarak tüm dikkatleri üzerine çekti.