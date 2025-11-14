Polisten yapılan açıklamaya göre, yarış nedeniyle 16 Kasım Pazar günü 07.30-11.00 saatleri arasında, Kaplıca-Kantara yolu geçici olarak trafiğe kapalı olacak.

Bisikletli sporcular yarışa Kaplıca köyünde başlayıp, Kaplıca-Kantara yolunu takiben Kantara meydanına gelecek ve yarış bu noktada bitecek. Yarış süresince Kaplıca-Kantara yolu polis tarafından geçici olarak araç trafiğine kapatılacak, ulaşım ise kontrollü olarak sağlanacak.

Bisiklet yarışı devam ettiği sürece, bahse konu yol güzergahını kullanacak sürücülerin kendileri ve sporcuların can, mal güvenlikleri açısından yavaş ve dikkatli seyretmeleri, ayrıca trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.