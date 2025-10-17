Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN), Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Sürüş Ehliyetleri Biriminde çalışanlara, bir şoför okulu ve ailesi tarafından "mobbing, para karşılığı iş yapma tehdidi, memurun görevini sorgulama ve engelleme" gibi eylemler uygulandığını bildirdi.

Sendika Genel Başkanı Metin Atan, yaptığı yazılı açıklamada, bu tip söylem ve eylemlerde bulunan ve çalışanların motivasyonunu, çalışma azmini kıran ilgili şahısların sosyal medya üzerinden de tehdit ve sıkıntılara yol açacak söylemlerde bulunduğunu kaydetti.

Atan, ilgili Bakanlığın bu konu üzerinde gerekli adımları atmaması durumunda eylem ve grev dahil, her türlü yasal hakkı kullanacaklarını belirtti.