Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN) ve Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Hayat Pahalılığı (HP) ödeneğiyle ilgili yasa tasarısının Meclis Genel Kurulu gündemine alınması nedeniyle yarın örgütlü oldukları tüm işyerlerinde genel grev yapacak.

-Atan

KAMUSEN Genel Başkanı Metin Atan yaptığı yazılı açıklamada, sendikaların tüm itirazlarına rağmen hükümetin HP ödeneğiyle ilgili yasa tasarısını Meclis gündemine getirmesini, “Emekçiye karşı yapılmış açık bir darbe” olarak nitelendirdi.

“KAMUSEN olarak bu hukuksuz ve adaletsiz dayatmayı asla kabul etmiyoruz” diyen Atan, bu tasarının sadece kamu çalışanlarını değil; asgari ücretli, emekli ve sosyal yardım alan dar gelirlileri de etkileyeceğini söyledi.

-“Sonuç alıncaya kadar meydanlarda olmaya kararlıyız”

Atan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Asgari ücretin 9 ay sabitlenmek istenmesi ve emekli maaşlarındaki artışın engellenmesi, halkımızı sefalete sürüklemektir. Bizler, toplumun genelini hiçe sayan bu anlayışa karşı sessiz kalmayacağız. Sonuç alıncaya kadar meydanlarda olmaya kararlıyız. Hükümetin olası bir grev yasağına karşı duruşumuz nettir. Yasağı tanımıyoruz, sivil itaatsizlik yoluna gidiyoruz.

Tüm üyelerimizi ve haklı davamıza inanan vatandaşlarımızı, provokasyonlara gelmeden, sağduyu ve sarsılmaz bir birlik içinde direnişimize destek vermeye çağırıyoruz.”

-Bengihan: Sonuç alınana kadar grev devam edecek

Kıbrıs İşçi ve Emekçi Sendikaları Federasyonu (KİEF) ve KTAMS Başkanı Güven Bengihan da, hükümetin Hayat Pahalılığı ödeneğine yönelik hazırladığı yasa tasarısına karşı diğer sendikalarla yarın grevde olacaklarını söyledi.

Bengihan, saat 08.00’den itibaren örgütlü oldukları tüm iş yerlerinde sonuç alınıncaya kadar grev yapılacağını belirterek, tüm üyeleriyle birlikte saat 09.00’da Citroen Işıklarında toplanılarak, Meclis önüne yürüneceğini kaydetti.