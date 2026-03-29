Girne-Tatlısu ana yolunda bu sabah meydana gelen trafik kazasında üç kişi yaralandı. Yaralılar, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu oldu.

Uyuşturucu içip TIR kullanan sürücüye üç ay hapis
İçeriği Görüntüle

Polis Basın Subaylığı açıklamasına göre, kaza saat 06.30 sıralarında, Girne-Tatlısu ana yolunun 15-16’ncı kilometreleri arasında meydana geldi.

Muhammad Mubashir (E-36), yönetimindeki RM 570 plakalı panelvan tipi araçla Girne istikametine seyrederken direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağına geçti. Araç, o sırada karşı istikametten gelen, Özcan Ölmez’in (E-61) yönetimindeki TRH 034 plakalı minibüsün sağ yan kısmına çarptı.

Kazada, her iki araç sürücüsü ile minibüste yolcu olarak bulunan Timothy Ifeanyi Opara (E-44) yaralandı. Yaralılar, Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından taburcu oldu. Soruşturma sürüyor.