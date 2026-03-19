Kamu-İş’ten yapılan açıklamaya göre, LTB Açık Pazarı’nda gerçekleştirilen etkinlikten elde edilen gelirin tamamı, LTB Down Cafe’de düzenlenen törenle belediyeye takdim edildi.

-Serdaroğlu

Hür İşçi Sendikaları Federasyonu ve Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, bağış sırasında yaptığı konuşmada, Kadın Dayanışma Komitesi üyelerine emeklerinden dolayı teşekkür etti. Sosyal dayanışmanın önemine işaret eden Serdaroğlu, bu tür katkıların topluma örnek teşkil etmesi gerektiğini vurguladı.

Serdaroğlu, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı’nın toplum yararına önemli projelere imza attığını belirterek, sendika olarak yerel yönetimlere destek vermeye devam edeceklerini kaydetti. Serdaroğlu, bu tür projelerin artarak sürmesini temenni etti.

-Harmancı

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı da konuşmasında, Kamu-İş’in toplumsal mücadelede önemli bir rol üstlendiğini ifade etti. Kamu-İş’in her zaman doğruyu savunduğunu belirten Harmancı, Kadın Dayanışma Komitesi’nin çalışmalarının sosyal hayata önemli katkı sağladığını söyledi.

Zor bir dönemden geçildiğini kaydeden Harmancı, dayanışmanın artırılmasının büyük önem taşıdığını ve birlikte hareket edildiği sürece her zorluğun aşılabileceğini dile getirdi.

Konuşmaların ardından Harmancı, katkılarından dolayı Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu’na teşekkür belgesi takdim etti.