Özgür Hizmet Derneği Başkanı Esen Yalın Aktoprak'ın yaptığı yazılı açıklamaya göre, Dernek üyeleri ve gönüllüler tarafından bağışlanan fitrelerle, 14 ihtiyaçlı aile için her biri 12 farklı gıda maddesinden oluşan Ramazan paketleri hazırlandı.

Ayrıca, Sosyal Hizmetler Dairesi Girne Şubesi Amirliği ile iş birliği yapılarak belirlenen 10 ihtiyaçlı çocuğa, bayram öncesinde ayakkabı hediye edildi.

Hazırlanan Ramazan paketleri ve ayakkabıların, Sosyal Hizmetler Dairesi Girne Şubesi Amiri Leyla Yorgancıoğlu Usta aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığı bildirildi.