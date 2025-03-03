Hayata önceki gün veda eden Ramadan Cemil İşletmeleri'nin kurucusu Merhum Ramadan Cemil'in değerli eşi, başarılı iş kadını Işın Ramadan Cemil'in annesi, Havva Ramadan Cemil dün son yolculuğuna uğurlandı.

Cemil için dün önce saat 11.45’te Ramadan Cemil İşletmeleri’nin Girne merkez ofisinde tören yapıldı.

Havva Ramadan Cemil’in cenazesi daha sonra Girne Nurettin Ersin Paşa Camii’nde kılınan öğle namazına müteakiben Lefkoşa Kabristanlığı’nda defnedildi.

Havva Ramadan Cemil’in cenazesine ailesi, devlet erkanı ve çok sayıda seveni katıldı.

Havva Ramadan Cemil Hanımefendi, zarafeti, bilgisi ve donanımıyla Kıbrıs Türk kadınına örnek olmuş bir isimdi.

Kıbrıs Türk toplumunun örnek Atatürkçü kadınlarından olan, Limasol denince akla ilk gelen değerlerimizden biri olan Havva Ramadan Cemil, Kıbrıs Türk kadınının güçlendirilmesi ve gelişimine büyük katkılar sağlamıştı.

Havva Ramadan Cemil, güzel anıları, sevgi dolu kalbi ve bıraktığı izlerle her zaman kalplerde yaşatılacak.