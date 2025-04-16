Değirmenlik Akıncılar Belediyesi'nin organize ettiği Kalavaç Kültür ve Sanat Festivali’nde el emeği ürünler sergilenecek, geleneksel yiyecek ve içecek stantları kurulacak.

Hüseyin Kıral’ın sunumuyla gerçekleştirilecek festival saat 10.30’da Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Başkan Ali Karavezirler ile Kalavaç Muhtarı Halil Karasoy’un konuşmalarıyla açılacak.

Ahmet Evan’ın konseriyle sona erecek festivalde sahnelenecek gösteriler şöyle:

“Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Özle Türkel Sosyal Aktivite Merkezi Halk Dansları Topluluğu Kozan 2 Grubu Gösterisi, Değirmenlik Akıncılar Belediyesi 5. Mevsim Yaşam Korosu Müzik Dinletisi, Zumba Kids Dans Gösterisi, Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Özle Türkel Sosyal Aktivite Merkezi Çocuk Korosu, Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Özle Türkel Sosyal Aktivite Merkezi Altın Kalpler Korosu Müzik Dinletisi, Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Belediye Orkestrası Konseri, Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Genç Müzik Orkestrası Konseri, Değirmenlik Sanat Derneği (DES-DER) Halk Dansları Gösterisi, Gençlik Dairesi Paşaköy Halk Dansları Topluluğu Gösterisi, Beyarmudu Belediyesi Star Dance Grubu Gösterisi, Ahmet Evan Konseri”.