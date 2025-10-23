Birinci Derecede Askeri Yasak Bölgeye Gizlice Girme ve İhlal suçlarından tutuklanan Suriye uyruklu zanlı Muhamed Al-Obeid dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis, 16 Ekim 2025 tarihinde saat 23:00 raddelerinde Muhamed Al-Obeid'in Alayköy sanayi bölgesinden 1. Derecede Askeri yasak bölgeye gizlice girip ihlal ederek KKTC’ye giriş yaptığını söyledi.

Polis, zanlının 17 Ekim 2025 tarihinde Girne Polis Müdürlüğüne giderek ülkesine gitmek istediğini beyan etmesi üzerine yapılan muhaceret kontrolünde KKTC’ye yasal herhangi bir girişinin bulunmadığının tespit edildiğini, zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını açıkladı. Polis, zanlının ülkede yasal bağı olmadığını söyleyip, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Yargıç Gülay Uğur zanlının 9 gün süreyle cezaevinde tutuklu kalmasına emir kalmasına emir verdi.