Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’taki kanlı okul saldırıları, Türkiye kadar KKTC’yi de derinden sarstı.

Saldırıda yaşamını yitiren 9 öğrenci ve 1 öğretmenin yası tutulurken, silahlanma konusundaki kaygılar arttı. Dünya genelinde artan benzer saldırılar, silah erişimi ve denetimi konusundaki politikaların daha fazla sorgulanmasına yol açarken, KKTC’deki durum da yeniden gündeme geldi. Yıllardır güncellenmeyen son resmi verilere göre ülkede yaklaşık 33 bin av tüfeği, 12 binin üzerinde havalı silah ve 1637 tabanca bulunuyor. Ancak bu rakamların güncelliğini yitirdiği ve gerçek durumu yansıtmadığı konusunda görüş birliği var.

3 BİN İDDİASI

Meclis’te geçtiğimiz aylarda veri eksikliği konusunda sert tartışmalar yaşanmıştı. Muhalefet, polisten edindiği verilere dayanarak ülkede yaklaşık 3 bin tabanca taşıma izni bulunduğu iddiasını dile getirmişti. İçişleri Bakanı Dursun Oğuz ise son üç yılda 573 sivile tabanca taşıma izni verildiğini açıklamış ve suçlarda kullanılan silahların büyük bölümünün kayıt dışı olduğunu vurgulamıştı. Sivil izin alan kişilerin isimleri ise talep edilmesine karşın şu ana kadar açıklanmadı. Kayıt dışı silahların tahmini sayısına ve izinlerin niteliğine ilişkin güncel resmi verilerin paylaşılmaması, tartışmayı daha da derinleştiriyor.

ŞEFFAFLIK ŞART

Bireysel silahlanmanın küresel ölçekte tartışıldığı bir dönemde, KKTC’de bu alana ilişkin politikaların yeterince şeffaf olmaması ciddi bir risk algısı yaratıyor. Kayıtlı silahlara ilişkin sınırlı veri paylaşılırken, kayıtsız silahların boyutu, denetim mekanizmaları ve risk analizine dair kapsamlı bir çerçevenin bulunmaması eleştiri konusu oluyor. Bu durum, kamuoyunda yalnızca güvenlik değil, aynı zamanda yönetim şeffaflığı ve hesap verebilirlik açısından da soru işaretleri doğuruyor. Uzmanlar, sağlıklı bir politika tartışması için düzenli, güncel ve bütüncül veri paylaşımının kaçınılmaz olduğuna dikkat çekiyor.