İngiltere’de “James Bond” gibi olma hayali kuran 65 yaşındaki İngiliz vatandaşı Howard Phillips, Rus istihbarat servisinin ajanları olduğuna inandığı kişiler adına casusluk yapmaya çalışmaktan suçlu bulundu

Winchester Kraliyet Mahkemesinde görülen davada Phillips, dönemin İngiltere Savunma Bakanı Grant Shapps’ın kişisel bilgilerini paylaşmaya çalıştığı ve yabancı istihbarat servisine yardım teşebbüsünde bulunduğu gerekçesiyle mahkum edildi.

Phillips’in temas kurduğu “Sasha” ve “Dima” adlı kişilerin ise gerçekte İngiliz istihbarat görevlileri olduğu ortaya çıktı.

Mahkeme, Phillips’in sonbaharda açıklanacak karara kadar tutuklu kalmasına hükmetti.