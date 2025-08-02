ABD'nin Michigan eyaletinde yaşayan Jerry ve Marge Selbee çifti, emeklilik yıllarını yaşıtları gibi sıradan şekilde geçirmek istemedi... 17 yıl boyunca küçük bir büfe işleten ve ardından emekli olan çift, hayatlarının fırsatını bir piyango broşüründe buldu.

Bir gün raflarda "Winfall" adlı eyalet piyangosuna ait bir broşür dikkatlerini çekti. Matematik eğitimi almış olan Jerry, sadece birkaç dakikalık incelemenin ardından büyük ödüle ulaşmanın yasal ve istikrarlı bir yolunu keşfetti. Bu yöntemi "rolldown" olarak adlandırdı.

"ROLLDOWN" NEDİR?

Winfall piyangosu, ikramiye 5 milyon dolara ulaşıp kimse kazanamayınca, bu parayı 5, 4 ve 3 sayıyı tutturmuş olanlar arasında paylaştırıyordu. Jerry ise basit bir hesap yaparak yeterince bilet alındığında istatistiksel olarak sistemli bir kara ulaşabileceğini fark etti.

İlk denemesinde 3.600 dolarlık bilet aldı ve 2.700 dolar kazandı. Sonraki adımlarda daha büyük yatırımlarla binlerce dolar kar elde etmeye başladı.

Başta uzun süre boyunca gizli tuttuğu bu sistemi daha sonra eşi Marge ile paylaştı. Marge'ın cevabı ise netti:

"Yasa dışı değilse, haydi başlayalım!"

Çift yalnızca kendi çabalarıyla yetinmedi; altı yetişkin çocuklarını ve komşularını da bu sürece dahil etti. "GS Investment Strategies" adında küçük bir yatırım şirketi kurarak etraflarındaki insanlara da bu kazanca ortak olma fırsatı sundular.

720 BİN DOLARLIK BİLET ALIMI YAPTILAR

Winfall piyangosu Michigan eyaletinde sona erdiğinde, benzer bir sistemin Massachusetts eyaletinde de yürürlükte olduğunu öğrendiler. Her "rolldown" zamanı arabayla 1.100 kilometrelik yolu teperek bazen 720.000 dolarlık bilet satın aldılar. 360.000 biletin kazançlarını ise tek tek otel odalarında kontrol ettiler...

9 YILDA 1 MİLYAR TL'LİK BRÜT KAZANÇ

Selbee çifti, tam 9 yıl boyunca bu sistemi kullanarak 27 milyon dolardan (yaklaşık 1 milyar TL) fazla brüt gelir, 7.75 milyon dolar (yaklaşık 314 milyon TL) net kazanç sağladı. Bu süreç ise tamamen yasaldı. Piyango yetkilileri, yapılan kontrollerin ardından çiftin oyunu yalnızca kurallarına göre oynadığını doğruladı...