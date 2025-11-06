İzcan, yazılı açıklamasında, tutuklu bulunan Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Genel Sekreteri Serdal Gündüz’e 15 yıl, uluslararası ofis sorumlusu Amir Shakerifard’a ise 6 yıl hapis cezası verilmesinin “doğru ve yerinde bir karar” olduğunu vurguladı.

Sahte diploma alanlara ilişkin yargılama sürecinin hızlanmasını talep eden İzcan, hükümetin diploma alan bazı kişileri koruduğunu savundu, bundan vazgeçilmesi gerektiğini kaydetti.

Yargılama sürecinin ülkede suça meyilli kesimlere ders olması gerektiğini belirten İzcan, ülkedeki yolsuzlukların başka türlü denetim altına alınamayacağını belirtti. Diploma yolsuzluğu ile ülkede yükseköğrenim sektörüne büyük bir darbe vurulduğunu hatırlatan İzcan, soruşturmanın hızlanarak, tüm suçluların yargı önüne çıkarılması gerektiğini söyledi.