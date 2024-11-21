Türkiye Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM), 49 il için verdiği sarı kodlu uyarının ardından birçok kentte kuvvetli sağanak ve fırtına etkili oluyor. Sahil kentlerinde dalgalar mendireği aşarken birçok çatı uçtu, ağaç devrildi. Havalimanı çevresinde rüzgar hızının 41 knota ulaşması nedeniyle İstanbul Havalimanı’na iniş için alçalan uçaklar havada tur atmak zorunda kaldı.

İSTANBUL

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarıların ardından kuvvetli lodos, İstanbul'da da etkili oluyor.

ULAŞIMDA AKSAMALAR

Kent genelinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağış nedeniyle tramvay seferlerinde aksamalar yaşandı.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı’nda teknik bir arıza nedeniyle seferler Eminönü-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Bu nedenle Fatih Aksaray ve Beyazıt tramvay istasyonlarında yolcu yoğunluğu meydana geldi.

Yağış nedeniyle istasyonlarda ıslanıp zor durumda kalan yolcular, duruma tepki gösterdi.

Öte yandan Metro İstanbul, hava muhalefeti nedeniyle "TF1 Maçka-Taşkışla" ve "TF2 Eyüp-Piyer Loti" teleferik hatlarında seferlerin yapılamadığını bildirdi.

UÇAKLAR HAVADA TUR ATIYOR

Havalimanı çevresinde rüzgar hızının 41 knota ulaşması nedeniyle İstanbul Havalimanı’na iniş için alçalan uçaklar havada tur atmak zorunda kalırken bazı uçaklar ise pisti pas geçmek zorunda kaldı.



Yetkililerden lodosa rağmen havalimanında operasyonun sorunsuz şekilde devam ettiği bilgisi edinildi.

Bayrampaşa'da ise rögar taştı. Kapağın yerinden çıktığı görülürken, yol ise göle döndü.

SAHİL GÖLE DÖNDÜ

Kadıköy, Kalamış Sahili’nde şiddetli lodos nedeniyle boyları 3-4 metreyi bulan dev dalgalar oluştu.



Dalgaların kıyıya vurmasıyla sahilin bir bölümü göle döndü.



Sahilde vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Yeşilyurt Mahallesi Gül İbrişim Sokak'ta şiddetli rüzgar nedeniyle bir apartmanın bahçesinde bulunan ağaç park halindeki 2 aracın üzerine devrildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler 2 aracın üzerine devrilen ağacı testere yardımı ile kesti.



Olayda ölen ya da yaralanan olmazken bir otomobilde hasar oluştu.

ERDEK

Balıkesir'in Erdek ilçesinde etkili olan lodos, hayatını olumsuz etkiledi.



Saatteki hızı 70 kilometreye kadar ulaşan lodos nedeniyle oluşan dalgalar, çay bahçelerinin bulunduğu sahildeki yürüyüş yoluna zarar verirken daha önceden önlem alan tekne sahipleri korku dolu saatler yaşadı.





Meteoroloji yetkilileri, lodosun gün içinde etkili olacağını belirtirken Erdek Kaymakamlığı lodosa karşı vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.