İsrail ordusu, baskın yaptığı Batı Şeria'nın Tammun beldesinde bir caminin girişini havaya uçururken, belde sakinlerinin sokağa çıkmasını yasakladı.

Filistinli aktivist Eymen Garib, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Tammun beldesindeki Huzeyfe İbn el-Yemen Camisinin girişine İsrail güçleri tarafından saldırı düzenlendiğini aktardı.

İsrail askerlerinin 4 gündür Tammun'a saldırılarına devam ettiğini ifade eden Garib, sabah saatlerinden itibaren sokağa çıkma yasağı uyguladığını ve evlere baskın yaparak Filistinlileri gözaltına aldığını kaydetti.

Garib, "Bazı durumlarda doğum için saatlerce ambulansın gelmesi bekleniyor." dedi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun 21 Ocak'ta Batı Şeria'nın kuzeyinde, Cenin kenti ve mülteci kampının yanı sıra ve çevre beldelere yönelik başlattığı saldırılarda 25 Filistinlinin öldürüldüğünü açıkladı.